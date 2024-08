Grave Acidente em Chapecó: Ocupantes Ejetados em Colisão Pelo menos quatro ocupantes foram ejetados de um carro de passeio durante um acidente de trânsito no Contorno Viário Extremo-Oeste... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 14h56 (Atualizado em 14/08/2024 - 14h56 ) ‌



Pelo menos quatro ocupantes foram ejetados de um carro de passeio durante um acidente de trânsito no Contorno Viário Extremo-Oeste, na cidade de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A informação foi repassada pelo Serviço Aeropolicial de Fronteira, que esteve no local auxiliando no atendimento da ocorrência.

