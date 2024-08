Gravidez em Meio à Luta: Isabel Veloso Compartilha Notícia Emocionante A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, anunciou neste domingo (11) a gravidez do primeiro filho com o marido Lucas Veloso Borbas... ND Mais|Do R7 11/08/2024 - 18h38 (Atualizado em 11/08/2024 - 18h38 ) ‌



A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, anunciou neste domingo (11) a gravidez do primeiro filho com o marido Lucas Veloso Borbas. No sábado (10), Isabel, que tem câncer em estágio terminal, compartilhou nas redes sociais que descobriu nódulos na região dos seios.

