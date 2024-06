ND Mais |Do R7

Grupo Baía Sul conquista certificação internacional e se destaca no setor de saúde O Grupo Baía Sul, uma referência em excelência em saúde em Santa Catarina, se torna o primeiro grupo de saúde do sul do país a conquistar...

O Grupo Baía Sul, uma referência em excelência em saúde em Santa Catarina, se torna o primeiro grupo de saúde do sul do país a conquistar a certificação Qmentum simultaneamente em suas unidades. O formato inédito desta conquista torna o Grupo Baía Sul o primeiro do sul do país a certificar de simultaneamente todas as suas unidades, passando pelo rigoroso processo canadense do Qmentum 360.

