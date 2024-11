Grupo Cena 11 libera ingressos para novos espetáculos em Florianópolis. Saiba como adquirir! Grupo Cena 11 libera ingressos para novos espetáculos em Florianópolis. Saiba como adquirir! ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 10h50 (Atualizado em 22/11/2024 - 10h50 ) twitter

Grupo Cena 11

O Grupo Cena 11 está de volta à cidade com o espetáculo “Eu não sou só eu em mim – Estado de Natureza: Procedimento 01”. Serão duas apresentações, com entrada gratuita, nos dias 29 e 30 de novembro, às 21h, no Teatro Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cultura (CIC).

