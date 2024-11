Grupo inaugura supermercado de R$ 8 milhões em Joinville e mira 10 unidades até 2027 Grupo inaugura supermercado de R$ 8 milhões em Joinville e mira 10 unidades até 2027 ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 20h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 20h49 ) twitter

Inauguração Vizinhão Atacarejo

A partir de 3 de dezembro, o bairro Guanabara, em Joinville, será palco da inauguração da maior unidade do Vizinhão Atacarejo. Com 2,3 mil metros quadrados de área de vendas e um investimento de R$ 8 milhões, a nova loja é um marco na trajetória de expansão do Grupo Meu Vizinho, que agora soma seis unidades na cidade.

