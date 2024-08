Grupo ND Brilha em Premiação de Destaque em Santa Catarina O Grupo ND recebeu os prêmios Top One e Empresa Cidadã 2024 em um evento promovido pela ADVB/SC (Associação dos Dirigentes de Vendas... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 14h22 (Atualizado em 22/08/2024 - 14h22 ) ‌



O Grupo ND recebeu os prêmios Top One e Empresa Cidadã 2024 em um evento promovido pela ADVB/SC (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, seção de Santa Catarina) no Clube CRC, em Chapecó. A cerimônia aconteceu na noite de quarta-feira (21).

