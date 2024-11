Grupo ND investe em publicidade inovadora com carros de aplicativo Grupo ND investe em publicidade inovadora com carros de aplicativo ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 17h10 ) twitter

Grupo ND investe em publicidade inovadora com carros de aplicativo

O Grupo ND apostou na OD Drive para fortalecer suas campanhas publicitárias, como a do Balanço Geral, “Quem Assiste, Vira Fã”. Somente em Florianópolis, 38 veículos circulam coma foto do apresentador Raphael Polito, somados a outros 54 carros rodando em nove cidades do Estado, como Joinville, Itajaí, Blumenau, Criciúma e Chapecó.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa inovação na publicidade!

