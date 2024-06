Guapuruvus em Chapecó: árvores tradicionais serão retiradas por risco à segurança

ND Mais |Do R7

Três guapuruvus, as Schizolobium parahyba, localizados na rua Guaporé, entre as ruas Fernando Machado e Porto Alegre, serão retiradas...

Três guapuruvus, as Schizolobium parahyba, localizados na rua Guaporé, entre as ruas Fernando Machado e Porto Alegre, serão retiradas no sábado (22). As árvores são tradicionais da região Central de Chapecó/SC.

