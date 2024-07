ND Mais |Do R7

Guardas suspeitos de tortura contra deficiente são presos em Balneário Camboriú Após mandados de busca e apreensão cumpridos no último dia 22 de abril, a Polícia Civil de Balneário Camboriú deflagrou a segunda...

‌



A+

A-

Após mandados de busca e apreensão cumpridos no último dia 22 de abril, a Polícia Civil de Balneário Camboriú deflagrou a segunda fase da operação que visa investigar a tortura de um homem com deficiência mental no último dia 26 de janeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Suspeito de tortura contra deficiente em Balneário Camboriú é preso; o outro está foragido

• Justiça determina demolição de casa de veraneio em praia de SC; entenda

• Águia em manutenção: helicóptero que atua na região de Joinville prepara retorno aos voos