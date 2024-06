ND Mais |Do R7

Guilherme Pato: o destaque do Figueirense LÁ VEM O PATO…. O golaço marcado pelo Guilherme Pato, na vitória diante do São Bernardo colocou o atacante na rota da torcida alvinegra...

LÁ VEM O PATO…. O golaço marcado pelo Guilherme Pato, na vitória diante do São Bernardo colocou o atacante na rota da torcida alvinegra, como o jogador mais importante do elenco nesta temporada até aqui. O gol foi bonito, sem dúvida: um chute indefensável no ângulo. Mas há algum tempo ele vem merecendo esse carinho. Pato tem a característica de que os torcedores gostam: acertando ou errando, ele não se omite durante a partida. Busca sempre ser participativo e vibra com os seus companheiros nas vitórias, assim como lamenta os resultados ruins.

