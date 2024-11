Hegemonia: Avaí/Kindermann conquista Campeonato Catarinense Feminino pela 15ª vez consecutiva Hegemonia: Avaí/Kindermann conquista Campeonato Catarinense Feminino pela 15ª vez consecutiva ND Mais|Do R7 10/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 10/11/2024 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Avaí/Kindermann conquista Campeonato Catarinense Feminino

O Avaí/Kindermann conquistou o 15° título consecutivo no Campeonato Catarinense feminino. A final, disputada neste domingo no estádio da Ressacada diante do Criciúma, terminou empatada em 2 a 2, e como as Leoas haviam vencido o primeiro jogo por 2 a 1, a hegemonia aumentou com mais um título azul e branco.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

Leia Mais em ND Mais:

Morre Toninho Neves, um dos mais conhecidos comunicadores de Joinville

Criciúma é derrotado pelo Cruzeiro no Mineirão e aumenta jejum sem vitórias na Série A

Homem é preso após agredir a ex-companheira com tijolo no Oeste de SC