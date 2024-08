Helicóptero ajuda a recuperar caminhonete roubada em Chapecó Um homem, de 32 anos, foi preso ao ser abordado conduzindo uma caminhonete roubada em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O roubo... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 15h11 ) ‌



Um homem, de 32 anos, foi preso ao ser abordado conduzindo uma caminhonete roubada em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O roubo foi registrado na noite desta quarta-feira (28). A Hilux foi recuperado por policiais do Saer (Serviço AeroPolicial de Fronteira) nesta quinta-feira (29). A abordagem aconteceu na SC-157, próximo a Quilombo, também na região Oeste do estado.

