Hercílio Luz empata com o Cascavel em jogo sem gols O Hercílio Luz empatou sem gols com o Cascavel jogando sob seus domínios na tarde deste sábado (29). A partida, disputada no estádio...

O Hercílio Luz empatou sem gols com o Cascavel jogando sob seus domínios na tarde deste sábado (29). A partida, disputada no estádio Aníbal Torres Costa teve poucas emoções e os times não conseguiram tirar o zero do placar.

