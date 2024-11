Hercílio Luz perde mais um mata-mata e fica sem técnico Hercílio Luz perde mais um mata-mata e fica sem técnico ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h50 ) twitter

Técnico do Hercílio Luz

O Hercílio Luz está sem técnico após mais uma eliminação em mata-mata. Eduardo Souza pediu para deixar o clube após o Marcílio Dias superar o time de Tubarão nos pênaltis, sábado (2), pela Copa Santa Catarina.

