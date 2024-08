Herói de farda: Bombeiro conforta criança após acidente em SC No meio do caos de um acidente de trânsito que deixou pelo menos quatro pessoas feridas, uma cena chamou a atenção. Na sombra de um... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 21h06 (Atualizado em 14/08/2024 - 21h06 ) ‌



No meio do caos de um acidente de trânsito que deixou pelo menos quatro pessoas feridas, uma cena chamou a atenção. Na sombra de um dos veículos do Corpo de Bombeiros Militar, um menino de quase três anos comia pipoca no colo do 1º sargento Ewerton Luiz Oliveira.

