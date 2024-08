Herói do Dia: Homem Armado Frustra Assalto em Posto de Gasolina Uma tentativa de assalto em um posto de gasolina na BR-101 em Biguaçu, na Grande Florianópolis, terminou mal para o suspeito. Na... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 04h40 (Atualizado em 27/08/2024 - 04h40 ) ‌



Uma tentativa de assalto em um posto de gasolina na BR-101 em Biguaçu, na Grande Florianópolis, terminou mal para o suspeito. Na saída do local, ele ameaçou assaltar um homem que tinha certificado CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). O homem sacou sua arma e atirou duas vezes contra o suspeito, que caiu no chão. O caso ocorreu por volta das 6h45 do último sábado (24).

