Heróico Resgate: Homem Cai em Rio e é Salvado pelos Bombeiros Um homem, de 75 anos, perdeu o controle do carro que conduzia, um Toyota/Corolla, e caiu no Rio Tubarão, no bairro Humaitá. A ocorrência... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 08/08/2024 - 12h26 ) ‌



Um homem, de 75 anos, perdeu o controle do carro que conduzia, um Toyota/Corolla, e caiu no Rio Tubarão, no bairro Humaitá. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira (7).

