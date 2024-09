Heroísmo em ação: bombeiro orienta avó a salvar bebê engasgada A recém-nascida havia se engasgado e foi salva com ajuda dos bombeiros em Xaxim, no Oeste; ela foi encaminhada para o hospital para... ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 15h02 (Atualizado em 10/09/2024 - 15h02 ) ‌



Uma bebê recém-nascida de apenas 15 dias foi salva com a ajuda de bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar de Xaxim, no Oeste de Santa Catarina. A menina havia se engasgado.

