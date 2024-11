História da padroeira de Santa Catarina será contada pela NDTV e Jornal ND História da padroeira de Santa Catarina será contada pela NDTV e Jornal ND ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 25/11/2024 - 15h29 ) twitter

História da padroeira de Santa Catarina

No dia 25 de novembro, em comemoração ao Dia de Santa Catarina de Alexandria, a NDTV – RECORD e o Jornal ND apresentarão materiais e produções especiais sobre a padroeira do estado. O projeto inclui três matérias para a TV, que irão ao ar nos programas SC no Ar e no Balanço Geral Florianópolis, além de um caderno especial no jornal impresso intitulado “Santa Catarina de Alexandria”.

