Homem condenado por crime horrendo é capturado em fazenda isolada Em agosto deste ano, homem foi condenado a 18 anos de prisão pelo crime de estupro e desde então estava foragido da Justiça ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 18h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h01 ) ‌



Um homem de 55 anos, condenado a 18 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na última segunda-feira (9) em uma fazenda no interior de São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense. A prisão do foragido foi realizada pela DIC (Divisão de Investigação Criminal) de Jaraguá do Sul.

