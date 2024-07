ND Mais |Do R7

Homem de 70 anos morre por tétano em SC após 50 dias internado São Miguel do Oeste, Extremo-Oeste de SC, confirmou nesta segunda-feira (8) a morte de um homem de 70 anos de idade diagnosticado...

São Miguel do Oeste, Extremo-Oeste de SC, confirmou nesta segunda-feira (8) a morte de um homem de 70 anos de idade diagnosticado com tétano acidental. Ele ficou internado por cerca de 50 dias no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso por conta da doença.

