Homem de 87 anos é encontrado morto em córrego de SC
05/12/2024 - 21h28

O corpo de um homem de 87 anos foi encontrado em um córrego próximo de uma ponte no município de Caibi, no Oeste de Santa Catarina. A vítima foi localizada no começo da tarde desta quinta-feira (5).

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

