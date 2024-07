ND Mais |Do R7

Homem desaparece e é encontrado morto após dívida de R$ 200 mil no Jogo do Tigrinho O corpo de um homem, de 52 anos, foi achado em um carro na BR-163, em Diamantino, município do estado de Mato Grosso, na terça-feira...

O corpo de um homem, de 52 anos, foi achado em um carro na BR-163, em Diamantino, município do estado de Mato Grosso, na terça-feira (9). Segundo relatos à polícia, o homem supostamente teria uma dívida de R$ 200 mil com agiota por conta de apostas no 'jogo do tigrinho'.

