Homem desiste de furtar obra após levar surra de morador em Joinville Um homem tentou furtar uma obra no bairro Guanabara, em Joinville, mas acabou se dando mal. Um morador viu a ação e partiu para cima... ND Mais|Do R7 23/07/2024 - 22h53 (Atualizado em 23/07/2024 - 22h53 ) ‌



Um homem tentou furtar uma obra no bairro Guanabara, em Joinville, mas acabou se dando mal. Um morador viu a ação e partiu para cima do suspeito com um pedaço de madeira. O momento foi registrado por uma câmera de segurança.

