Homem é acordado pelo irmão com golpes de facão no rosto em SC

Um homem de 51 anos foi surpreendido com golpes de facão no rosto enquanto dormia. O crime de tentativa de homicídio foi registrado na noite da segunda-feira (4), na linha Anta Gorda, interior do município de Riqueza, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante!

