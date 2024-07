Homem é assassinado a tiros em Chapecó Um homem de 28 anos foi assassinado a tiros em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O crime de homicídio foi registrado por volta... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 15h14 (Atualizado em 22/07/2024 - 15h14 ) ‌



Um homem de 28 anos foi assassinado a tiros em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O crime de homicídio foi registrado por volta das 4h15 da madrugada do último sábado (20), na avenida Getúlio Vargas, no bairro Passo dos Fortes. Os tiros atingiram a cabeça e o ombro da vítima.

