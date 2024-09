Homem é baleado ao tentar impedir assalto em mini mercado Suspeitos teriam anunciado assalto em Itajaí, quando o cliente do local tentou impedir e acabou levando um tiro no peito ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 18h11 (Atualizado em 02/09/2024 - 18h11 ) ‌



Um homem, 38 anos, levou um tiro no peito após tentar impedir um assalto no fim da tarde do último sábado (31) em São Vicente, bairro de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina.

