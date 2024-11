Homem é baleado com tiro na cabeça no Oeste de SC Homem é baleado com tiro na cabeça no Oeste de SC ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 16h10 ) twitter

Um homem de 37 anos foi baleado com um tiro na cabeça, por volta das 02h52 dessa terça-feira (12), na rua Hercílio Luz, bairro Novo Horizonte, no município de Caxambu do Sul, Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

