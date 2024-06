ND Mais |Do R7

Homem é condenado a 14 anos de prisão por crime brutal em SC Com início às 9h desta quarta-feira (26), o julgamento do homem acusado de matar Giovane Ferreira da Silva de Oliveira, em Blumenau...

Alto contraste

A+

A-

Com início às 9h desta quarta-feira (26), o julgamento do homem acusado de matar Giovane Ferreira da Silva de Oliveira, em Blumenau, terminou após cerca de 10 horas de duração. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri a 14 anos de prisão em regime inicial fechado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem acusado de matar pessoa em situação de rua é condenado a 14 anos de prisão em SC

• ‘Carne de dinossauro’? Peixe estranho em restaurante da UFSC vira meme entre alunos

• CNH gratuita é aprovada por unanimidade em SC; entenda como programa vai funcionar



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.