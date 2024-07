ND Mais |Do R7

Homem é esfaqueado e suspeito é encontrado caído bêbado na rua em Itapema Um homem foi encontrado caído no chão, bêbado e com uma faca cheia de sangue após supostamente ter esfaqueado um homem em Itapema...

Um homem foi encontrado caído no chão, bêbado e com uma faca cheia de sangue após supostamente ter esfaqueado um homem em Itapema, no Litoral Norte, neste sábado (6). Segundo a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), a vítima esfaqueada foi levada ao hospital em estado grave.

