ND Mais |Do R7

Homem é identificado e indiciado por agressão em Joinville Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem de 42 anos foi agredido com chutes em Joinville, no Norte de Santa Catarina...

Alto contraste

A+

A-

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem de 42 anos foi agredido com chutes em Joinville, no Norte de Santa Catarina, em março deste ano. Com a agressão, a vítima sofreu uma fratura na mandíbula, que causou uma deformidade permanente. O agressor já foi identificado pela Polícia Civil e indiciado por lesão corporal grave.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Homem que agrediu desconhecido com chutes em Joinville é identificado e indiciado

• Milei deve passar o fim de semana em Santa Catarina

• Homem embriagado é preso após ameaçar motorista e passageiros de ônibus em SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.