Homem é morto com golpes de facão em SC; irmão é suspeito O homem foi morto com golpes de facão no pescoço no interior do município de Saudades, no Oeste ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 11h50 (Atualizado em 24/02/2025 - 11h50 )

Um homem de 38 anos foi morto com golpes de facão no interior do município de Saudades, no Oeste de Santa Catarina. O homicídio foi registrado por volta das 20h40 da noite do domingo (23). O suspeito é o próprio irmão da vítima, de 49 anos.

Saiba mais sobre este trágico incidente e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

