Homem é preso acusado de sequestrar e estuprar mulher em SC

ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 13h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 13h10 )

Polícia Civil

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu na quarta-feira (6) um suspeito de ter praticado os crimes de sequestro e estupro contra uma moradora do município de Garopaba, no Sul de Santa Catarina. Ele estava com um mandado de prisão em aberto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

