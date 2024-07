ND Mais |Do R7

Homem é preso após agredir mulher em SC; entenda o caso

Um homem foi preso após ser flagrado agredindo a companheira com golpes de madeira em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. As agressões foram na rua Odil de Ramos, na Vila Nova I, no bairro São Luiz, último sábado (29).

