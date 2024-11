Homem é preso após esfaquear colega de trabalho dentro de empresa em Jaraguá do Sul Homem é preso após esfaquear colega de trabalho dentro de empresa em Jaraguá do Sul ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 21h28 (Atualizado em 25/11/2024 - 21h28 ) twitter

Homem é preso após esfaquear colega de trabalho

Uma mulher foi atingida por diversas facadas na manhã desta segunda-feira (25), em Jaraguá do Sul. O autor é um colega de trabalho, que atacou a vítima em uma empresa no bairro Barra do Rio Cerro. O suspeito foi preso por volta das 16h20.

