Homem é preso na Argentina após suspeita de abuso contra enteada O padrasto fugiu com a esposa, mãe da menina, e os cinco filhos, na tentativa de não ser preso; investigação apura crime de abuso sexual... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 15h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 15h31 ) ‌



Um homem de 42 anos foi preso preventivamente por suspeita de abusar sexualmente da enteada de apenas 12 anos. O crime acontecia em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, mas o investigado foi preso na cidade de Bernardo de Irigoyen, na Argentina, após tentar fugir com a família.

