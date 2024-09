Homem é preso por matar cachorro a tiros em camping de Florianópolis Homem, que é morador de São Paulo, foi preso nessa quarta-feira (11) por posse ilegal de arma de fogo ND Mais|Do R7 12/09/2024 - 12h22 (Atualizado em 12/09/2024 - 12h22 ) ‌



A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina prendeu um homem, em flagrante, suspeito de maus-tratos qualificado contra um cachorro, em um camping no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis. Segundo a investigação, o cão comunitário foi morto por disparos de arma de fogo. O autor do crime foi detido dessa quarta-feira (11).

