Homem é preso por pedofilia após abordar criança de SC na internet “Coisa monstruosa mesmo que beira o absurdo”, é assim que o delegado Lucas Magalhães, da Dpcami (Delegacia de Proteção à Criança,... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 23h00 (Atualizado em 17/07/2024 - 23h00 ) ‌



“Coisa monstruosa mesmo que beira o absurdo”, é assim que o delegado Lucas Magalhães, da Dpcami (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) de Joinville, descreve os conteúdos de pedofilia encontrados com um homem de 45 anos. Apesar da investigação iniciar no Norte catarinense, o suspeito morava em Rolante, interior do Rio Grande do Sul.

