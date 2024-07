Homem é resgatado após acidente na Serra do Rio do Rastro Um homem foi resgatado após sofrer um acidente na SC-390, na Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra. Segundo informações... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 12h21 (Atualizado em 18/07/2024 - 12h21 ) ‌



Um homem foi resgatado após sofrer um acidente na SC-390, na Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor saiu da pista, caiu em uma ribanceira e colidiu contra uma árvore, na noite dessa quarta-feira (17).

