Homem em SC ameaça incêndio em casa com a família dentro Um homem, de 45 anos, foi preso após ameaçar atear fogo em uma casa, na Rodovia Alexandre Beloli, com os familiares dentro. A ocorrência... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 14h34 (Atualizado em 29/07/2024 - 14h34 ) ‌



Um homem, de 45 anos, foi preso após ameaçar atear fogo em uma casa, na Rodovia Alexandre Beloli, com os familiares dentro. A ocorrência foi registrada por volta das 12h, no bairro Primeira Linha, em Criciúma, no domingo (28).

