Homem em situação de rua é agredido brutalmente em Tubarão Suspeitos não foram identificados; ocorrência foi registrada em Tubarão no último domingo (8) 09/09/2024 - 12h13



Um homem em situação de rua, de 42 anos, foi encaminhado à unidade hospitalar após ser ferido com chutes e socos em Tubarão, no Sul de Santa Catarina, na manhã de domingo (8). Os suspeitos teriam fugido do local da agressão, nas proximidades da antiga rodoviária.

