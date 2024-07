ND Mais |Do R7

Homem foragido de presídio paranaense é capturado em Florianópolis Uma investigação conjunta entre a PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina) e a PCPA (Polícia Civil do Estado do Pará) resultou, nesta...

‌



A+

A-

Uma investigação conjunta entre a PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina) e a PCPA (Polícia Civil do Estado do Pará) resultou, nesta segunda-feira (8), na prisão de um homem em Florianópolis. O sujeito estava foragido do Sistema Prisional do Pará e foi encontrado na capital catarinense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Foragido de presídio paranaense, homem é capturado em Florianópolis

• Caso VR Brasil: viúva de suspeito de golpe bilionário em SC pede ‘compreensão’ de investidores

• Tinder do Crime: mulher de 21 anos, casada e com filho pequeno, atuava como ‘isca’ em esquema