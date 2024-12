Homem morre afogado após submergir em rio em Praia Grande, no Sul de SC Homem morre afogado após ser retirado de rio por moradores em Praia Grande, no Sul de SC, nesta sexta-feira (6) ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 22h48 (Atualizado em 07/12/2024 - 22h48 ) twitter

Um homem de 26 anos morreu afogado em um rio em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, no fim de tarde de sexta-feira (6). A ocorrência foi registrada na rua Alberto Sinesio Lima, no Centro, por volta das 17h45.

