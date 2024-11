Homem morre em colisão entre moto e caminhão na Via Expressa, em Florianópolis Homem morre em colisão entre moto e caminhão na Via Expressa, em Florianópolis ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 12h50 ) twitter

Acidente na Via Expressa em Florianópolis

Uma colisão entre moto e caminhão deixou um homem morto na manhã desta quarta-feira (13), em Florianópolis. O acidente aconteceu na saída da BR-282 (Via Expressa), em direção à área continental. A vítima morreu no local, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros.

A vítima morreu no local, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros.

