Homem morre esfaqueado no meio da rua um dia após suposto sequestro em SC Homem morre esfaqueado no meio da rua um dia após suposto sequestro em SC ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 11h51 (Atualizado em 12/11/2024 - 11h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem morre esfaqueado no meio da rua um dia após suposto sequestro em SC

Um homem de 32 anos foi morto após ser esfaqueado no abdômen em via pública no município de Capinzal, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O crime homicídio foi registrado por volta das 20h30 da segunda-feira (11), na entrada do Loteamento Nova Capinzal, um dia após a vítima sofrer um suposto sequestro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

Leia Mais em ND Mais:

Acionamento de usinas termelétricas segura geração de energia durante baixa das hidrelétricas

Começa a recuperação em estrutura de uma das praias mais belas de Florianópolis

Raimundos, Barão Vermelho e mais: Mundial Rock 2024 anuncia programação em Florianópolis