Homem morre esmagado após pular de caminhão em movimento para se livrar de acidente na BR-376

Acidente na BR-376

Um caminhoneiro morreu ao tentar pular de seu veículo em movimento depois de perder o controle dos freios na noite dessa terça-feira (5). O trágico acidente ocorreu na BR-376/PR, no km 665, no mesmo ponto onde, no último dia 21, sete atletas de remo, o técnico e um motorista morreram em um acidente. A rodovia liga Santa Catarina e Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

