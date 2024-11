Homem que aplicou ‘golpe do bilhete premiado’ em idosa de Florianópolis é preso no RS Homem que aplicou ‘golpe do bilhete premiado’ em idosa de Florianópolis é preso no RS ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 05h07 (Atualizado em 26/11/2024 - 05h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem preso por golpe do bilhete premiado

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu, neste fim de semana, um homem acusado de ser um dos autores do golpe do bilhete premiado, que lesou em R$ 60 mil uma idosa de 76 anos, de Florianópolis. O homem estava em Passo Fundo, no Norte do RS.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso e outros golpes semelhantes.

Leia Mais em ND Mais:

Prefeitura de Florianópolis promete ‘mudar o perfil do público’ no Restaurante Popular em 2025

VÍDEO: Mulher é morta a tiros pelo ex-marido à luz do dia na região da 25 de Março

Radares começam a ser instalados no Contorno Viário da Grande Florianópolis