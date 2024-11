Homem que matou prima e vizinho por disputa do tráfico de drogas é condenado a 63 anos em SC Homem que matou prima e vizinho por disputa do tráfico de drogas é condenado a 63 anos em SC ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 06/11/2024 - 21h48 ) twitter

O Tribunal do Júri de Florianópolis condenou a 63 anos de prisão o autor de um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio, ocorridos em outubro de 2023, no bairro Carianos, no Sul da Ilha. O crime teria relação com uma disputa do tráfico de drogas. A sentença do caso saiu na terça-feira (5).

