Homem que tentou matar colega de trabalho em SC já teria cometido ao menos dois assassinatos Homem que tentou matar colega de trabalho em SC já teria cometido ao menos dois assassinatos ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 19h09 (Atualizado em 26/11/2024 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem que tentou matar colega de trabalho em SC já teria cometido ao menos dois assassinatos

O homem que tentou matar uma colega de trabalho nesta segunda-feira (25) em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, tem uma ficha criminal conhecida da polícia. Além disso, de acordo com a PM (Polícia Militar), ele morava no mesmo ambiente que a vítima, numa espécie de pensão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante!

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Carro pega fogo ‘do nada’ em Itajaí após dono sair para passear

Fazenda defende reforma na Lei da Concorrência para regulação de plataformas digitais; entenda

VÍDEO: Oficina mecânica é completamente tomada por fogo em SC