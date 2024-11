Homem que tentou matar marido da prima a facadas é condenado em SC Homem que tentou matar marido da prima a facadas é condenado em SC ND Mais|Do R7 23/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 23/11/2024 - 22h28 ) twitter

Homem que tentou matar marido da prima a facadas é condenado em SC

Um homem foi condenado a 12 anos, nove meses e dois dias de prisão, em regime inicial fechado, pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, após tentar matar o esposo da prima a facadas. O julgamento ocorreu nesta semana, no Tribunal do Júri de Turvo, no Sul de Santa Catarina.

